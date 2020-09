Rodoviária espera aumento de até 40% nas viagens no feriado

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, espera um aumento de até 40% nos passageiros de Suzano, Mogi e região nesse feriado prolongado de sete de setembro. No entanto, de acordo com o supervisor administrativo da Rodoviária, Celso de Camargo Pereira, o aumento é apenas uma estimativa, uma vez que o cenário ainda é muito incerto.

“Perdemos muitos embarques com a pandemia, por volta de 95% do que tínhamos antes, e estamos transportando por dia, uma média de 90 pessoas. Esperamos pelo menos um pouco de melhora, mas sem muita expectativa”, diz.

As viagens ainda estão restritas. Segundo Pereira é o principal destino escolhido para esse feriado é o litoral paulista, sobretudo Bertioga.

No entanto, o destino segue com apenas três horários fixos e três carros durante toda a operação. Antes da pandemia, a rodoviária tinha 21 carros disponíveis somente para essa viagem. A expectativa é de que conforme a procura dos clientes pelo destino aumente, as empresas passem disponibilizar mais carros e consequentemente mais viagens.

O supervisor ainda pontua que estava previsto para esse final de semana oferecer viagens para o município de São Sebastião, suspensas desde maio devido à pandemia. No entanto, com a notícia de que a cidade deve restringir o acesso de turistas com o uso de barreiras sanitárias, as empresas não ofertarão a localidade.

“Apesar do feriado, muita gente ainda está preocupado. Estamos trabalhando um dia de cada vez. Ainda é muito cedo para dar uma previsão certa de aumento. Esse feriado é um teste para os próximos feriados e também para dezembro”, esclarece.

Cuidados no embarque

A Atlântica, atual concessionária do Terminal Scavone, continua com a campanha “Embarque e Viagem Segura”. No terminal foi disponibilizado álcool em gel na área das plataformas e saguão e a sanitização e desinfecção das áreas comuns foram redobradas, com atenção especial para cadeiras, corrimãos, maçanetas e bancadas de atendimento.

Além disso, cartazes com orientação seguindo as recomendações dos órgãos competentes foram instalados. Há também o isolamento alternado das cadeiras, intercalando sua utilização, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Tapetes higienizantes também foram colocados nas áreas de embarque, além de outras medidas.