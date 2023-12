Rodoviária recebe 31 mil turistas e Mogi-Bertioga 228 mil carros neste fim de ano

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, deve receber aproximadamente 288 mil veículos entre os feriados de Natal e Ano Novo. O levantamento é do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e vai do dia 22 de dezembro a 2 de janeiro.

Os picos de movimento na rodovia devem ser nos dias 22, 24, 25 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. Os horários de maior movimento devem ser: às sextas-feiras (22 e 29) entre 14 e 22 horas; aos sábados (23 e 30) entre 7 e 19 horas; e aos domingos (24 e 31) das 9 às 21 horas.

Por conta do alto movimento no fim de ano, o DER começou sua “Operação Verão”, que consiste em um conjunto de medidas operacionais nas rodovias que é concessionária. As medidas são para aumentar a segurança, prestar informações aos motoristas e agilizar o apoio em caso de emergência. Essa operação se estende até o dia 25 de fevereiro.

Para a Operação, o DER utilizará 420 funcionários que estarão presentes nas rodovias, nas Unidades Básicas de Atendimento e em outros pontos estratégicos. Estarão disponíveis 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas.

Para a parte da segurança, o DER tem parceria com a Polícia Militar Rodoviária, que destacou 527 policiais para atuarem no período de festas e férias escolares. Os funcionários terão 118 viaturas, 27 bases operacionais, 17 radares e 78 medidores alcoólicos.

Na Mogi-Bertioga será disponibilizada uma unidade móvel que os usuários terão informações, atendimento inicial em caso de urgência, água potável e carregadores de celular.

31 mil passageiros de Suzano e região devem passar por Terminal Rodoviário

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes, deve receber cerca de 31 mil pessoas entre os dias 20 e 31 de dezembro entre embarques e desembarques.

Para o Natal, a expectativa é que 4,5 mil pessoas embarcam em viagens no Terminal e cerca de 9 mil viajantes passem entre embarques e desembarques.

O período de viagens é entre os dias 20 a 25 de dezembro.

Os principais destinos são Bertioga, Rio de Janeiro e Vale do Paraíba.

Para o Ano Novo, no período de 26 a 31 de dezembro, a expectativa é de 11 mil embarques e 22 mil pessoas entre embarques e desembarques. Os principais destinos também são Bertioga, Rio de Janeiro e Vale do Paraíba.

A administração do Terminal recomenda que os passageiros cheguem ao local com antecedência no dia da viagem, além de identificar as bagagens.

“É fundamental que todos os passageiros estejam com os documentos. Para as viagens com crianças menores de 12 anos, os documentos necessários são: carteira de identidade ou certidão de nascimento original e documentos dos adultos responsáveis”.

As empresas dos ônibus estarão de sobreaviso e, caso haja a necessidade, serão colocados carros extras, de acordo com a administração do Terminal.

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1500, em Mogi das Cruzes.