Rodovias do Alto Tietê terão tráfego intenso nesta quarta

Os feriados de Natal e Ano Novo devem intensificar significativamente o tráfego nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo.

As vias do Alto Tietê, sobretudo a Mogi-Bertioga (SP-98) vão receber maior volume de carros das 14 às 18 horas dos dias 24 e 31 de dezembro e de 6 às 14 horas nos 25 e 1º de janeiro.

A previsão das concessionárias indica a circulação de mais de 40,5 milhões de veículos ao longo dos dois períodos — cerca de 20,8 milhões entre 23 e 29 de dezembro e 19,8 milhões entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

Para atender à demanda elevada, as concessionárias colocam em prática o Planejamento Operacional Especial (POE), com operação em capacidade plena ao longo de todo o período. As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e Praças de Pedágio atuarão reforçadas, com possibilidade de incremento de efetivo conforme a necessidade.

Outras rodovias de acesso ao litoral, como a SP-055 e a SP-098, também poderão contar com operações especiais para melhoria da fluidez.

O monitoramento das rodovias será realizado 24 horas por dia, de forma integrada com a Polícia Militar Rodoviária, por meio de câmeras, sistemas de detecção automática de incidentes, painéis de mensagens variáveis (PMVs), telefones de emergência, aplicativos e redes sociais. Viaturas operacionais serão posicionadas em locais estratégicos, ampliando a agilidade no atendimento e a sensação de segurança do usuário.