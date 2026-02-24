Rodrigo Ashiuchi consolida protagonismo regional e amplia atuação em São Paulo

Após encerrar dois mandatos consecutivos à frente da Prefeitura de Suzano com mais de 93% de aprovação popular e recorde de votação no município, Rodrigo Ashiuchi ampliou sua atuação política para o centro das decisões do Estado. Em 2025, foi escolhido pelo prefeito Ricardo Nunes para comandar a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, movimento que consolidou sua projeção regional e o inseriu diretamente na gestão da maior metrópole da América Latina.



Reeleito em 2020 com 82,3% dos votos válidos, sendo à época a maior votação da história da cidade, Ashiuchi encerrou o segundo mandato com 93,7% de aprovação, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa, Marketing e Informática (Ipempi), realizado em outubro de 2024. Ao longo de oito anos, a gestão contabilizou mais de 140 entregas estruturantes, entre elas a Arena Suzano, a Marginal do Una, a UPA 24 horas do Jardim Revista, o Mercado Municipal, a Clínica da Família, a Clínica da Mulher, além da revitalização e construção de Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais.



Na área de infraestrutura, Suzano registrou recorde de pavimentação, com mais de 350 quilômetros de vias recuperadas. A segurança pública ganhou reforço com a implantação da Central de Segurança Integrada (CSI), equipada com mais de mil câmeras de monitoramento, inclusive nas escolas. Na saúde, houve avanço nas obras do Hospital Federal e a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT). O município também retomou o Suzano Vôlei, hoje novamente na elite do voleibol brasileiro.



O protagonismo regional se fortaleceu com três mandatos à frente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e a eleição como vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, colegiado que reúne 39 municípios.



Ao final de 2024, Ashiuchi foi convidado pelo prefeito Ricardo Nunes para assumir a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista. À frente da pasta, implementou ações voltadas à sustentabilidade, com o plantio de mais de 150 mil árvores, entrega de novos parques e investimentos em mobilidade limpa, como a adoção de veículos movidos a biometano e elétricos.



Com forte aprovação popular, experiência administrativa e inserção nos principais fóruns de decisão regional, Rodrigo Ashiuchi amplia sua atuação para além dos limites municipais. “Sempre acreditei que a política se faz com planejamento, responsabilidade fiscal e compromisso real com as pessoas. Meu trabalho é continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa região e do Estado, com diálogo e resultados concretos”, afirma.