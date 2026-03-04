Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Rodrigo Ashiuchi cumpre série de agendas em Araraquara e fortalece diálogo com lideranças da região

Visita ocorreu a convite do presidente do PL de Araraquara, Pedro Monteiro, e incluiu encontros com autoridades, vereadores e representantes da sociedade civil

04 março 2026 - 19h16Por Da reportagem local
Ashiuchi se reuniu com diversas autoridades e representantes da sociedade civilAshiuchi se reuniu com diversas autoridades e representantes da sociedade civil - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

Rodrigo Ashiuchi, que foi prefeito de Suzano entre 2017 e 2024 e liderança do Partido Liberal (PL), cumpriu uma série de agendas nesta quarta-feira (04/03) em Araraquara, no interior de São Paulo. A visita ocorreu a convite do presidente do PL de Araraquara e chefe de gabinete da prefeitura local, Pedro Monteiro, e teve como objetivo promover diálogo, troca de experiências sobre gestão pública e aproximação com lideranças políticas e comunitárias da região do centro paulista.

Durante a passagem pela cidade, Ashiuchi se reuniu com diversas autoridades e representantes da sociedade civil, reforçando a importância do intercâmbio de ideias entre municípios que buscam aprimorar políticas públicas e fortalecer o desenvolvimento regional.

Entre os compromissos, ele esteve no gabinete do prefeito de Araraquara, Luís Cláudio Lapena, onde participou de uma reunião institucional ao lado do secretário de Governo, Leandro Guidolin; do chefe de gabinete, Pedro Monteiro; e da secretária de Comunicação, Paula Cardoso Benedicto. O encontro foi marcado pela troca de experiências sobre gestão pública e iniciativas que possam contribuir com o desenvolvimento das cidades.

A agenda também incluiu diálogo com vereadores de Araraquara: Delmiran Mendes de Oliveira, o Enfermeiro Delmiran; Michel Kary; e Cristiano da Silva, oportunidade em que foram debatidos desafios da administração municipal, o papel do Legislativo e a importância da cooperação entre lideranças políticas comprometidas com o bem-estar da população.

Ashiuchi ainda se reuniu com lideranças políticas e comunitárias da região, entre elas Ricardo Perrone, responsável pelo setor de esportes do município de Ribeirão Bonito; José Roberto, que já foi vereador por três mandatos em Américo Brasiliense e atualmente atua na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Araraquara; e Joel Aranha, figura histórica da política araraquarense e primeiro candidato a prefeito da cidade pelo Partido Liberal, ainda na década de 1980.

Outro encontro ocorreu com o advogado Dr. Marcelo Lapena, assessor parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e irmão do prefeito de Araraquara. A conversa abordou temas ligados ao fortalecimento institucional das cidades e às pautas regionais.

A agenda incluiu ainda reunião com duas importantes lideranças femininas da região: a vereadora Geani Trevisóli, de Araraquara, e a vereadora Nice Claro, do município de Rincão. Durante o encontro, foram discutidas as realidades distintas dos municípios, sendo Araraquara com cerca de 253 mil habitantes e Rincão com aproximadamente 9 mil moradores, e os desafios comuns enfrentados pelas administrações locais.

No setor produtivo, Ashiuchi visitou a empresa Caramurú Construções, onde foi recebido pelo diretor-presidente Marcello Caramuru. Com 24 anos de atuação, a companhia é especializada em engenharia, fabricação e montagem de estruturas metálicas e eletromecânicas, atuando principalmente em linhas de transmissão de energia, subestações e projetos de infraestrutura industrial. Atualmente, a empresa conta com cerca de 250 colaboradores em sua sede e mais de 1.200 profissionais atuando em todo o Brasil.

Para Rodrigo Ashiuchi, a agenda foi importante para fortalecer o diálogo entre lideranças e compartilhar experiências administrativas acumuladas ao longo de oito anos à frente da Prefeitura de Suzano. “Foi uma oportunidade muito importante para conversar com lideranças, trocar experiências sobre gestão pública e conhecer iniciativas que estão sendo desenvolvidas na região. O diálogo entre cidades é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na construção de políticas públicas eficientes”, destacou. A agenda reforça o papel de Ashiuchi como uma liderança regional ativa, mantendo diálogo constante com autoridades, representantes políticos e setores produtivos em diferentes municípios do Estado.

