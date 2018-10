Rodrigo Ashiuchi e Gian Lopes declaram apoio a Márcio França

Os prefeitos, Rodrigo Ashiuchi (PR), de Suzano e, Gian Lopes (PR), de Poá declararam, nesta segunda-feira (8), por meio de nota apoio ao candidato, ao governo do Estado de São Paulo, Márcio França do PSB.

França que segue na competição após ultrapassar o candidato Paulo Skaf (MDB), com 21,54% dos votos. Vai para o segundo turno, desta vez, na disputa pela candidatura ao lado de João Doria, do PSDB, que liderou com 31,76% dos votos válidos, durante as eleições do primeiro turno, realizados no último domingo, 7.

De acordo com Ashiuchi, a cidade de Suzano conseguiu sair fortalecida nestas eleições, principalmente com a representatividade dos nove deputados estaduais e federais eleitos na região. "Esta foi uma eleição atípica, muito difícil. As urnas refletiram diretamente a vontade do povo e os políticos precisam ter o entendimento e a humildade para aprender e refletir sobre o resultado. O Alto Tietê elegeu nove deputados, entre federais e estaduais, e o governador Márcio França chega ao segundo turno com o nosso apoio e de vários prefeitos da região".

O republicano ainda destacou a consolidação de candidatos do município. "Suzano saiu muito fortalecida nestas eleições. Além de Márcio Alvino e André do Prado, tem o Estevam Galvão e a Kátia Sastre aqui do município, além de outros deputados da região que têm relação com Suzano e, certamente, vão contribuir com a cidade, como Guilherme Mussi, Marco Bertaiolli, Roberto de Lucena, Marcos Damásio e Rodrigo Gambale", enfatiza.

Gian Lopes, também declarou apoio a Márcio França. Em nota, o poasense informou que o resultado das eleições para Presidente da República foi dentro do esperado. "Independente de quem ganhar, continuaremos lutando para que os recursos do ISS continuem com Poá. Já na disputa pelo governo do Estado, fiquei muito feliz com o resultado com Márcio França no segundo turno. Continuaremos na luta para que ele vença, já que se mostrou um grande amigo de Poá", informa.

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta (PRB), não manifestou nenhum apoio aos candidatos e destacou que as eleições se tornou um retrato do anseio popular. "Devemos respeitar a voz das urnas e desejar sorte para os eleitos nesta nova empreitada. O candidato que conseguir mostrar melhor seu projeto de governo, com certeza será eleito e dará voz ao povo", finaliza.

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, e o prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima, ambos do PSDB, também não comentaram o assunto sobre apoio aos candidatos até o fechamento desta edição.