Cidades

Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem ao presidente do Partido Liberal

Ex-prefeito de Suzano acompanhou entrega do Colar de Honra ao Mérito a Valdemar da Costa Neto, uma das mais altas distinções do Parlamento paulista

27 fevereiro 2026 - 17h30Por Da reportagem local
Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem a Valdemar da Costa Neto Rodrigo Ashiuchi participa de homenagem a Valdemar da Costa Neto - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

O Secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou nesta sexta-feira (27/02) da cerimônia de entrega do Colar de Honra ao Mérito ao presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. A honraria foi concedida por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado.

Considerada uma das mais altas distinções do Parlamento paulista, a homenagem reconhece trajetórias marcadas por relevantes serviços prestados à sociedade. A atuação de Valdemar da Costa Neto foi destacada pela experiência, visão estratégica e dedicação à construção de um projeto político sólido e representativo, com forte presença no Estado de São Paulo e em todo o País.

A solenidade reuniu importantes lideranças, entre elas o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, o vice-presidente do PL e deputado federal Marcio Alvino, além de Dana Costa, presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes e esposa do homenageado.

Para Rodrigo Ashiuchi, a condecoração representa o reconhecimento público a uma liderança que contribuiu significativamente para o fortalecimento do partido e para o desenvolvimento político do País. “Trata-se de uma justa homenagem a uma liderança que sempre demonstrou compromisso, lealdade e dedicação à vida pública. Valdemar construiu uma trajetória respeitada e inspiradora, e é motivo de orgulho testemunhar esse reconhecimento concedido pelo Parlamento paulista”.

