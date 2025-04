Rodrigo Ashiuchi recebe medalha, destaca realizações e se emociona

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário de Verde e Meio Ambiente da Capital, Rodrigo Ashiuchi, recebeu na Câmara Municipal, nesta sexta-feira, a medalha Suzano Brandão, como um reconhecimento pelas realizações ao longo dos oito anos de gestão.

Durante a cerimônia ele destacou as obras que realizou à frente do Executivo. Ele também se emocionou duas vezes, uma ao receber a medalha, e durante o discurso, ao citar seu pai.

“Nos saímos bem, mãe”, disse o ex-prefeito, na tribuna da Câmara, com a medalha levantada e apontando para sua mãe, Célia Ashiuchi.

A Medalha Suzano Brandão é concedida pelo Legislativo suzanense a pessoas físicas ou entidades públicas e privadas que tenham prestado relevantes serviços ao município, contribuindo positivamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

O ex-prefeito também falou do legado que construiu na cidade. Ele lembrou as diversas obras que conseguiu realizar.

“Quando chegamos em 1º de janeiro de 2017, encontramos uma cidade com dívidas, sem obras, sem projeto. E no fim desses 8 anos, ter conseguido a reeleição e ainda fazer um sucessor, é algo que me orgulha muito”, declarou.

Ashiuchi também falou sobre o resgate “do orgulho de ser suzanense” na cidade.

“Quando assumi a Prefeitura, diversos amigos meus tinham como objetivo deixar a cidade. E eu via que as pessoas não tinham mais orgulho pela cidade. Essa era a minha motivação principal, resgatar esse orgulho. De as pessoas quererem ficar e morar na cidade”, exclamou.

Ele também citou as obras, como as mais de 20 escolas e 12 postos de saúde.

“Suzano não aparecia em nenhum ranking. Com nós, ela passou a figurar entre as melhores em saneamento, meio ambiente e emprego. Por seis anos Suzano foi a cidade do Alto Tietê com melhor saldo de empregos. Chegaram muitas empresas na cidade”, afirmou.

O autor do projeto que homenageia Ashiuchi é o vereador Rogério Castilho. Ele destacou em sua fala a importância de Ashiuchi para sua trajetória política.

“Ele me dizia, sua hora vai chegar Rogério. E sempre me orientou, me ajudou a ser um vereador melhor. Me lembro quando ele assumiu, eu já sabia que seria um grande prefeito”, afirmou.

Diversas autoridades estiveram presentes. O atual prefeito, Pedro Ishi, vereadores municipais e de outras cidades, secretários que eram da gestão Ashiuchi e seguiram na atual, e também o deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado.

André também fez discurso de enaltecimento a Ashiuchi e reforçou as conquistas que o ex-prefeito teve na cidade.

“A cidade antes do Ashiuchi era cheia de dívidas, não tinha um projeto. Você melhorou a vida das pessoas. E elas reconhecem isso. Me lembro que você ligava diversas vezes para falar de projetos para a cidade, e sempre uma era a alça do Rodoanel, que felizmente conseguimos agora”, afirmou.

Pedro Ishi discursou também e se emocionou. Pedro falou sobre Ashiuchi como prefeito, mas também como “um amigo”.

“Me lembro, de uma época em que meu pai ficou acamado, e não conseguia mais fazer muita coisa sozinho. Eu cheguei para você um dia e você me acolheu, deixou eu ir cuidar do meu pai, mesmo com as demandas da campanha”, afirmou com os olhos marejados.

Pedro Ishi também brincou ao dizer que o legado de Ashiuchi pesa sobre ele pois foi uma gestão de muita aprovação e que a dele precisará superar.

“Eu quero dizer algo que não foi dito antes, mas o Ashiuchi terminou seu segundo mandato com 93,7% de aprovação. Algo histórico. Agora eu terei a missão de superar, ter uma gestão melhor do que foi a sua”, afirmou.

Quem também apareceu foi o ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, que enviou vídeo para Ashiuchi.

“Você fortaleceu a nossa região Ashiuchi. A partir de você começamos a ter os melhores prefeitos na região leste da Grande São Paulo. Parabéns”.

Deputado

Ashiuchi também falou sobre o futuro na política.

“Eu sou um soldado do partido. É claro que tenho sonhos e objetivos, mas o que foi designado eu vou cumprir. Atualmente estou focado na Prefeitura de São Paulo, em fazer um bom trabalho lá e também em Suzano, estou sempre por aqui. Mas o que o Valdemar, o André e o Alvino decidirem, eu vou seguir”, concluiu dizendo que, se fosse escolher entre sair candidato a deputado federal ou estadual, escolheria “algo mais perto, a Alesp”.