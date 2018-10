Rodrigo Ashiuchi vota na Antônio Marques Figueira e fala sobre conscientização do voto

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), votou na tarde deste domingo, por volta das 13 horas, na EMEF Antônio Marques Figueira localizada na região central da cidade. Na oportunidade, o prefeito destacou a importância da conscientização do voto e também sobre as expectativas do resultados das eleições que devem sair, às 17 horas, com a apuração das urnas em todo País.

"É importante a conscientização do voto e que as pessoas escolham bem seus candidatos para um futuro melhor. Além disso, a escolha dos candidatos, também irá refletir na região, principalmente em Suzano, através dos candidatos eleitos, conseguiremos cobrar pautas importantes como a saúde, educação, saneamento básico, e demais empreendimentos", aponta.