Rodrigo Gambale quer reforço na segurança das escolas do Alto Tietê

O deputado estadual eleito Rodrigo Gambale (PSL) pretende implantar um projeto que reforce a segurança nas escolas, principalmente estaduais, do Alto Tietê. A proposta visa ter um guarda ou até mesmo um policial militar fazendo uma "ronda escolar" durante a entrada, intervalo e saída dos alunos. Segundo Gambale, a iniciativa melhoraria o índice de ensino e tranquilizaria os professores das unidades.

Durante participação nesta terça-feira (9) à tarde ao "DS Entrevista Ao Vivo", o deputado estadual eleito abordou diferentes setores que pretende auxiliar nestes quatro anos de mandato. Ele é o primeiro político de Ferraz de Vasconcelos a conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Além disso, Gambale deseja formar uma frente parlamentar com os deputados eleitos nesta eleição, para lutarem pelas principais demandas da região.

A segurança foi a principal bandeira da campanha do social liberal. Para melhorar o setor, as propostas do deputado estadual eleito são implantar mais bases comunitárias móveis, aumentar o efetivo de guardas e policiais, além de dar mais reconhecimento aos agentes de segurança. Ele também é a favor do armamento das guardas municipais.

Seguindo na mesma linha, Gambale tem um projeto em mente que pode reforçar a segurança nas escolas do Alto Tietê. Porém, ele reconhece que está distante e será duro de conquistar. "Tráfico de drogas acontecem em escolas, principalmente nas estaduais. Seria importante ter um agente durante a entrada, intervalo e saída dos alunos nas unidades. Projeto está longe, mas se acontecer vai melhorar o índice do ensino e tranquilizar os professores, que na maioria das vezes temem em dar aula e são desrespeitados por 'alunos falsos', que se matriculam nas unidades apenas para praticar atos ilícitos", argumentou.

Em relação a educação, o social liberal disse que foi criado por família de educadores e frisou que o setor é a base de tudo. "Vou lutar pela educação integral. Afastar as crianças das ruas. Dar um futuro onde possam ter opções de ótima qualidade. Crianças de creche, de 0 a 3 anos, também terão um atendimento especial, pois acredito que a socialização nesta idade pode fazer delas diferentes quando forem mais velhas", afirmou. Além disso, Gambale quer valorizar os professores.

A saúde também está entre as demandas do deputado estadual eleito. Ele lutará por melhor atendimento no Hospital Regional de Ferraz. "Há cinco anos não tem um médico pediatra. Pacientes da região sofrem muito com essa causa. Quero que a unidade funcione de forma adequada e humana".

Gambale pretende priorizar as principais demandas da região junto com uma frente parlamentar. Um dos exemplos citados por ele foram as alças de saída do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Ferraz, Poá e Suzano. Como outros deputados eleitos, ele também juntará forças para acabar com a baldeação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em Guaianazes.