Rogerio Castilho cobra solução para quadra interditada em escola

O vereador Rogerio Castilho (PSB) cobrou na Tribuna Livre, durante sessão ordinária de ontem (12), uma solução urgente para a quadra da Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém, que está interditada desde agosto do ano passado, devido a um problema estrutural. Ele esteve no local durante o dia para uma reunião com pais e o diretor, e mostrou um vídeo no Plenário.

“As crianças estão no sol, no meio do mato, para fazer aulas de Educação Física. Nós, adultos, sofremos no sol, imagina uma criança da série infantil G5”, perguntou. “O que temos de maior valor na vida são nossos filhos, e são os filhos daquelas mães que ficam sob um sol de 35º C”.

Ele também disse que, aos finais de semana, vândalos invadem a unidade escolar. “Roubaram toda fiação da escola. A sala de acompanhamento, onde são atendidas 41 crianças com autismo e outras necessidades, não tem luz, nem internet. Como o Executivo não está vendo isso?”, questionou.

Castilho pediu ao secretário de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, que faça um reforço nas rondas no entorno da escola aos finais de semana, e também à secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, para que resolva os problemas apontados. Ele ainda solicita o aumento do muro da unidade escolar, para impedir roubos e a destruição do patrimônio da escola.