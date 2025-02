Rogerio Castilho solicita base da GCM e câmeras inteligentes para o Distrito de Palmeiras

O vereador Rogerio Castilho (PSB) se reuniu nesta terça-feira (17) com o secretário de Segurança Cidadã Francisco de Assis Balbino Dias para reforçar seu pedido de instalação de uma base da Guarda Civil Municipal (GCM) na Vila Ipelândia, na regional de Palmeiras. A solicitação, que foi feita há três anos, tem como objetivo aumentar a segurança na região, atendendo às necessidades dos comerciantes.

Além da base do GCM, Castilho também pede a instalação de um sistema de câmeras inteligentes com monitoramento em tempo real, identificando veículos roubados e prevenindo crimes.

"A segurança é uma prioridade, e essa luta de três anos reflete o compromisso que temos com a comunidade. Precisamos garantir proteção para quem vive e trabalha em Palmeiras, e união da base da GCM, junto com as câmeras inteligentes, será um grande avanço nesse sentido", afirmou o vereador.

A demanda por mais segurança na região tem sido uma reivindicação constante de moradores e comerciantes, que relatam um aumento nos casos de furtos e roubos. “A expectativa agora é que o Executivo atenda ao pedido e viabilize as medidas o quanto antes, proporcionando um ambiente mais seguro”, finalizou o parlamentar.