Rogerio Castilho solicita professores auxiliares para alunos autistas da rede municipal

O vereador Rogerio Castilho (PSB) usou a Tribuna durante a sessão ordinária de ontem (5) para solicitar ao Executivo a presença de professores auxiliares para acompanhar crianças com transtorno do espectro autista (TEA) matriculadas na rede municipal de ensino de Suzano. Ele chamou a questão de um grande “gargalo” na Educação.

“Meu filho é autista e sei dos recursos que tive que ir atrás para ele ser mais acessível com os amigos e a família”, disse, ao comentar que tem sido parado por mães de crianças com TEA que têm medo de colocar o filho na creche ou na escola por não ter a presença de um professor auxiliar na sala de aula. “A escola é fundamental na formação. É direito da criança ser assistida e obrigação do município colocar isso em prática.”

Castilho pediu para que a nova secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, que assumiu o cargo em 1º de janeiro, olhe “com bons olhos” e “para ontem” a este pedido. “É cobrança de dois anos e que não teve uma resolutiva. Estarei, a partir de hoje, incansavelmente defendendo esta bandeira de cada mãe e cada pai suzanense que está sofrendo sem ter condições ao atendimento que seu filho merece”, afirmou.

Fonoaudiólogos

Castilho também falou na Tribuna que há mais de mil crianças aguardando atendimento há quase dois anos com fonoaudiólogo na rede de saúde. “Isso é extremamente errado da parte do Executivo”, opinou ele, que já conversou com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, que disse que está buscando formas de solucionar a questão. “O que não pode é as crianças ficarem sem atendimento”, completou.