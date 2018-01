Rogério da Van é eleito vice-presidente da Câmara de Suzano

O vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, é o novo vice-presidente da Câmara de Suzano. A eleição que definiu o parlamentar como membro da Mesa Diretiva foi realizada em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira (11).

Rogério da Van obteve 10 votos dos vereadores presentes à sessão. Ele concorreu ao cargo com o parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, que recebeu seis votos. Estavam ausentes os vereadores Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza; Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado; José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa.

Empossado no cargo até o final deste ano, Rogério da Van fez um breve discurso na Tribuna da Câmara. “Quero agradecer aos nobres pares pelo voto de confiança recebido, cumprimentar o vereador Maizena Dunga Vans pelos votos recebidos e dizer que estou aqui para somar com todos, independente de partido”.

O cargo de vice-presidente estava vago depois que o vereador José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, renunciou ao cargo de presidente da Casa de Leis, em 2 de janeiro. O então vice-presidente, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, assumiu o comando do Legislativo suzanense até o final de 2018, sendo necessária a realização de eleição para a Vice-Presidência.

Licenciamento ambiental

Os vereadores também aprovaram, durante a sessão extraordinária desta quinta-feira, o projeto de Lei Complementar que dispõe sobre as diretrizes gerais do licenciamento ambiental municipal, de autoria do Executivo. A solicitação de votação da propositura em caráter de urgência havia sido feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), com o objetivo de “estabelecer as diretrizes gerais para que o município de Suzano efetue o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local”.

O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação; Política Urbana e Meio Ambiente; Finanças e Orçamento; e Proteção e Bem-Estar Animal. O vereador Lisandro Frederico (PSD) foi o único parlamentar a votar contrário ao requerimento de urgência e ao projeto.