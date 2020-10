Romeiros de Suzano se organizam para celebrar Dia da Padroeira

Romeiros de Suzano se preparam para participar da celebração de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, em Aparecida.

O feriado desperta a atenção de católicos anualmente. Neste ano os romeiros de Suzano e região enfrentarão as restrições em decorrência da pandemia do novo corona vírus para manter as tradições.

De Suzano sairá um grupo de romeiros rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Eles vão caminhando. Não está permitida a entrada de ônibus de excursões e vans no Santuário. As visitas de fiéis e turistas estão parcialmente restritas por conta da pandemia do Covid – 19 e apenas pessoas ligadas à Arquidiocese de Aparecida e obras de evangelização da Basílica poderão acompanhar as celebrações na parte interna do santuário.

Em Suzano está acontecendo desde o dia três de outubro a Novena de Nossa Senhora. Ela ocorre de segunda a sexta em dois horários, 12h e as 18h. Aos sábados 10h e 18h. No domingo as missas ocorrem ás 07h, 9h, 10h30, 18h a última do dia as 19h30. As informações são do Padre Claudio, da Paróquia São Sebastião.

‘’Neste momento atípico de pandemia a data reverte-se de uma importância singular porque é um momento para reanimarmos um pouco as pessoas, independente de religião. As celebrações dizem muito sobre o povo brasileiro que se identifica com a figura de Nossa Senhora Aparecida. A forma que a imagem foi encontrada por pescadores e o quanto ela foi se tornando ainda mais importante ao longo do tempo’’, complementa o Padre.

Em Mogi das Cruzes as celebrações começam às 9h da manhã do dia 12. O bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini presidirá a Santa Missa na Comunidade de Vida Palavra Viva, no distrito de Taiçupeba, em Mogi das Cruzes. A missa será restrita aos consagrados da Comunidade, que vivem no local. Mas acontecerá uma carreata às 16h pelas ruas do município, informa a Diocese de Mogi das Cruzes.

Para os fiéis que preferirem assistir as celebrações em suas casas, a Basílica de Aparecida terá duas missas: às 9h e às 18h e serão transmitidas pela internet e meios de comunicação da Basílica.