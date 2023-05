Romo prende suspeito de receptação e recupera moto

Agentes da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, prenderam na noite da última terça-feira (02/05) um indivíduo que guiava uma motocicleta Yamaha Lander, de cor azul, sem placa e com os números do chassi e do motor suprimidos. O caso ocorreu por volta das 21h20, na rua Kame Yoshimoto, no Jardim Leblon.

O veículo e o suspeito foram apresentados na Delegacia de Polícia Central, que deverá investigar se o veículo é produto de furto ou roubo. O flagrante de receptação contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).