Romu apoia ocorrência de medida protetiva e localiza moto em Suzano

De acordo com a denúncia enviada à GCM, o agressor estaria aguardando a filha sair para pressioná-la pela retirada do registro. Mas de porte das características físicas do homem, a Patrulha Maria da Penha se adiantou e o localizou perto de um ponto de parada de ônibus, a 50 metros do Paço Municipal. Questionado pelos agentes, o suspeito teria informado que estava no local para tratar de assuntos pessoais, porém sabia da existência de uma medida judicial contra ele, ressaltando que não estaria coagindo a vítima para retirar a denúncia.

Ambos foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e prestaram depoimento. O caso foi registrado como desrespeito à medida protetiva e ameaça, sendo que o suspeito permaneceu detido e depois passaria por uma audiência de custódia com um juiz.

Moto localizada

Além de apoiar a ocorrência de desrespeito à medida protetiva, a Romu localizou, no mesmo dia, uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, que havia sido furtada dias antes. O veículo estava estacionado na avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, pouco antes das 16 horas, e foi levado para a Delegacia Central de Polícia, onde foi realizado o contato com o proprietário.

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou que, embora a GCM tenha grupamentos específicos, eles contribuem entre si nas mais diversas ações. “Todos os agentes são treinados e equipados para as mais diversas situações, e não somente para uma determinada atuação, por isso nossa preocupação e empenho em aprimorar cada vez mais a GCM e oferecer a nossa população o melhor, tanto em qualidade quanto em versatilidade”, avaliou.

A Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano que atua diretamente para combater a violência contra as mulheres, deteve nesta quarta-feira (12/04) um homem que estaria tentando coagir a própria filha a retirar uma denúncia de agressão contra ele e também por desrespeito à medida protetiva. A ação ocorreu às 15h20, nas proximidades do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), localizado no subsolo do Paço Municipal, e teve apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O indivíduo já responde por violência doméstica praticada contra a vítima, roubo e receptação.