Romu detém dupla de adolescentes acusada de praticar roubos no Miguel Badra

Dois adolescentes foram detidos na noite desta quinta-feira (09/11) por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, na estrada Governador Mário Covas, no Miguel Badra, depois de denúncia, por volta das 18 horas.

A dupla, que utilizava a vegetação local para se esconder e abordar os motoristas e motociclistas de surpresa na rotatória da via com a avenida Miguel Badra utilizando uma réplica de arma de fogo, fugiu ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo detida após acompanhamento. Questionados sobre o que faziam no local, ambos disseram aos guardas que pretendiam cometer assaltos.

Com a localização dos dois menores, a GCM de Suzano não apenas impediu que outros roubos ocorressem, como também pôs fim a uma série de crimes que ambos praticavam naquela região. Em uma das tentativas, que ganhou repercussão nas redes sociais após a gravação de um vídeo por um motorista que passava pelo trecho, em que um caminhoneiro impede que o proprietário de uma motocicleta tenha seu veículo levado por dois indivíduos ao bloquear a passagem deles pela rotatória na tarde da última quarta-feira (08/11).

Após a circulação das imagens, que chegaram ao conhecimento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a GCM intensificou o patrulhamento naquela região a fim de localizar a dupla, até que uma denúncia revelou a localização exata dos menores e eles puderam ser detidos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Central de Polícia para que seja apurado pelo Setor de Investigações e outras possíveis vítimas possam promover o reconhecimento facial de ambos. O registro do caso foi acompanhado pelo secretário Afrânio Evaristo da Silva. “A partir do momento em que tivemos conhecimento do vídeo, intensificamos as buscas com o objetivo de localizar esses infratores, o que conseguimos na noite desta quinta-feira após um breve acompanhamento. Conduzimos os dois até a delegacia e encontramos com eles uma arma falsa que, inclusive, foi utilizada na tentativa de roubo de quarta-feira. Agora os dois vão responder à Justiça pelos atos cometidos”, apontou o chefe da pasta de Segurança Cidadã.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também repercutiu o trabalho da GCM e destacou que a corporação age todos os dias com o objetivo de tornar Suzano uma cidade cada vez mais segura. “A nossa GCM não para, está de domingo a domingo, 24 horas por dias, cuidando de nossa cidade. Neste caso, por exemplo, os indivíduos assaltavam com a réplica de uma arma pessoas que voltavam do trabalho, da faculdade, que iam para casa descansar. Parabéns à nossa Guarda Civil Municipal e ao secretário Afrânio, que realizaram este grande trabalho e puseram fim a uma sequência de roubos promovidos por essa dupla”, definiu o chefe do Executivo.