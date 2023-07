Romu localiza meio quilo de drogas no Jardim Colorado

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizaram, na noite de terça-feira (11/07), no Jardim Colorado, meio quilo de entorpecentes dentro de uma bolsa abandonada por um indivíduo que fugiu ao perceber a chegada da viatura da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

No total, foram encontradas 141 porções de crack, 129 de cocaína, uma de haxixe, 80 de maconha, 12 de skunk - semelhante à maconha - e 68 de um entorpecente sintético conhecido como K9, que imita os efeitos da maconha. Somados, os materiais resultaram em 549 gramas.

Os entorpecentes foram descobertos quando os agentes da Romu trafegavam pela rua Cacique e notaram um suspeito pela via, por volta das 21h45. Ele também percebeu a chegada da GCM e começou a fugir pela rua Germano Fiamini, se livrando da sacola com as drogas. O material foi recolhido e apresentado na Delegacia Central de Polícia.