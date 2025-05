Ronda de Proteção à Mulher prende homem por descumprir medida protetiva

A Ronda de Proteção à Mulher da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (22), um homem de 40 anos por descumprimento de medida protetiva. Ele havia agredido e ameaçado a própria mãe, e a neta da vítima acionou os agentes após não conseguir contato com a avó.

Com base nas informações recebidas, a equipe foi até a residência e localizou o indivíduo, que foi preso. No dia anterior, ele havia violado uma ordem judicial de violência doméstica contra a ex-mulher. A Ronda entrou em contato com a vítima para prestar apoio e suporte.

O homem, que é dependente químico, já havia sido preso em setembro do ano passado pelo mesmo crime, mas foi solto e voltou a infringir a lei. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.