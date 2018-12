Ronda Ostensiva Municipal realiza operações de combate ao crime

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou nesta semana uma série de ações de combate à criminalidade na cidade. Os trabalhos resultaram na recuperação de uma motocicleta, na captura de um fugitivo e na apreensão de drogas.

Neste final de semana, os agentes detiveram dois indivíduos no Parque Maria Helena que estavam sobre uma motocicleta, que estava sem documentação e com numeração do chassi remarcada. Ao constatar que o veículo havia sido roubado, a equipe da Romu conduziu os suspeitos à Delegacia de Polícia para apresentar a ocorrência como receptação (art. 180 do Código Penal).

Já na madrugada de segunda-feira (10), a patrulha da ronda ostensiva recebeu uma denúncia de tráfico de entorpecentes no Jardim Restinga, no distrito de Palmeiras. No local, os integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) perseguiram e detiveram dois indivíduos. Na abordagem, encontraram 66 pinos de crack, 45 porções de maconha, 115 papelotes de cocaína, telefones celulares e dinheiro.

Ainda na segunda-feira, por volta das 21h30, durante patrulhamento, um veículo Honda Civic tentou fugir das autoridades, embrenhando-se em um matagal na Estrada dos Fernandes, no bairro Sete Cruzes. No local, foram detidas quatro pessoas - sendo duas menores de idade - e uma réplica de arma de fogo.

"Os suspeitos confessaram à Polícia Civil que iriam cometer crimes na cidade de Ribeirão Pires e foi constatado que um dos indivíduos era procurado pela Justiça por roubo à mão armada", explicou o agente de 1ª Classe da Romu, Eduardo Prado.

As abordagens fazem parte do cotidiano da nova unidade da GCM de Suzano, incorporada no final de outubro e que possui como principal atribuição atuar no combate à criminalidade. Desde então, as equipes compostas por dois grupamentos de quatro integrantes auxiliam no trabalho ostensivo realizado no município pela Polícia Militar, no combate a crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, com uma média de até 15 abordagens por dia.