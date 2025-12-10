Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão na Câmara nesta quinta

A Câmara de Suzano entregará nesta quinta-feira (11), às 18h30, a Medalha Suzano Brandão a Rosemary Ferreira Caxito. A homenagem é de iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, e foi aprovada pelos demais parlamentares.

Rosemary Caxito é conhecida por sua carreira de 15 anos na Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. A homenageada iniciou suas atividades na ronda escolar, passando em 2014 a coordenar a Patrulha Maria da Penha, projeto que se tornou referência no atendimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Em 2019, foi nomeada subcomandante da GCM e, no ano seguinte, assumiu o cargo de comandante da corporação, tornando-se a primeira mulher na história de Suzano a ocupar essas funções.

Rosemary permaneceu à frente da GCM até 2023 e atualmente exerce suas funções como classe distinta no Parque Municipal Max Feffer. A homenageada é graduada em Segurança Pública e possui duas pós-graduações na área.

Na justificativa do projeto que deu origem à homenagem, Zé Oliveira destacou a trajetória profissional de Rosemary Caxito. “Quando comandante da GCM, ela desempenhou seu papel com responsabilidade, ética e comprometimento suas atribuições. E, hoje, como GCM classe distinta, continua a atuar com zelo e dedicação ao cuidado com a vida e a segurança da população”, escreveu o parlamentar.

“Por isso, esta homenagem é mais do que merecida. Representa o reconhecimento desta Casa de Leis a uma profissional que abriu caminhos, fez história e continua sendo referência de dedicação e coragem no serviço público”, completou.

Acompanhe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou online, com transmissão pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Câmara de Suzano no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).