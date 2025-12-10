Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão na Câmara nesta quinta

Homenagem é de iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira

10 dezembro 2025 - 18h30Por de Suzano
Homenagem é de iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé OliveiraHomenagem é de iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira - (Foto: Wanderley Costa)

A Câmara de Suzano entregará nesta quinta-feira (11), às 18h30, a Medalha Suzano Brandão a Rosemary Ferreira Caxito. A homenagem é de iniciativa do vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, e foi aprovada pelos demais parlamentares.

Rosemary Caxito é conhecida por sua carreira de 15 anos na Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. A homenageada iniciou suas atividades na ronda escolar, passando em 2014 a coordenar a Patrulha Maria da Penha, projeto que se tornou referência no atendimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Em 2019, foi nomeada subcomandante da GCM e, no ano seguinte, assumiu o cargo de comandante da corporação, tornando-se a primeira mulher na história de Suzano a ocupar essas funções.

Rosemary permaneceu à frente da GCM até 2023 e atualmente exerce suas funções como classe distinta no Parque Municipal Max Feffer. A homenageada é graduada em Segurança Pública e possui duas pós-graduações na área.

Na justificativa do projeto que deu origem à homenagem, Zé Oliveira destacou a trajetória profissional de Rosemary Caxito. “Quando comandante da GCM, ela desempenhou seu papel com responsabilidade, ética e comprometimento suas atribuições. E, hoje, como GCM classe distinta, continua a atuar com zelo e dedicação ao cuidado com a vida e a segurança da população”, escreveu o parlamentar.

“Por isso, esta homenagem é mais do que merecida. Representa o reconhecimento desta Casa de Leis a uma profissional que abriu caminhos, fez história e continua sendo referência de dedicação e coragem no serviço público”, completou.

Acompanhe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou online, com transmissão pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Câmara de Suzano no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores comparecerem
Cidades

Meio Ambiente convoca para castração de pets e reforça pedido para tutores comparecerem

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante oportunidades no mercado de trabalho
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva garante oportunidades no mercado de trabalho

Vigilância Sanitária interdita drogaria por problemas estruturais e falta de limpeza
Cidades

Vigilância Sanitária interdita drogaria por problemas estruturais e falta de limpeza

Pelo 2&ordm; ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região
Legislativo

Pelo 2º ano seguido, site da Câmara de Suzano é o melhor avaliado em transparência na região

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano
Ventania

Lateral do Supermercado Shibata cai em cima de carros em Suzano

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão
Saúde

Dezembro Laranja acende o alerta: não ignore manchas ou feridas durante o verão