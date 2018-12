Rosenil Órfão deixa a Secretaria de Governo de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), deu prosseguimento à reforma administrativa na Prefeitura.

Foi anunciada a saída de Rosenil Barros Orfão da Secretaria Municipal de Governo.

Na nota encaminhada pela Prefeitura diz que o que “o prefeito Rodrigo Ashiuchi reconhece os trabalhos realizados ao longo de dois anos pela pasta e deseja sucesso a Barros Orfão nesta nova caminhada”.

Quem assume a pasta interinamente é o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo. O nome do substituto será divulgado posteriormente.

No início de novembro, Ashiuchi anunciou a demissão do secretário de Meio Ambiente Carlos Watanabe, diretores e assessores de outras pastas foram exonerados. No lugar de Watanabe, assumiu interinamente o vice-prefeito Walmir Pinto. “Agradecemos aos serviços prestados, mas um governo é feito de mudanças”, disse Ashiuchi, na ocasião.

Em novembro, o prefeito revelou que as demissões são por “questões técnicas” e que estava avaliando todos os secretários, diretores e assessores para saber se tudo que a administração esperava foi entregue por eles. A avaliação individual está sendo feita, principalmente, porque o governo completa em dezembro dois anos.