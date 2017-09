'Rotary Day CPTM' começa na segunda e terá exames

Uma ação social, "Rotary Day CPTM", começa na segunda-feira (18) e segue até o sábado (23), na estação de trem de Suzano. A iniciativa do Rotary Club e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) tem por objetivo ajudar a comunidade, oferecendo gratuitamente serviços de saúde, como realização de exames rápidos e orientações, além de atividades culturais.

Próximo ao espaço das catracas da estação ocorrerá apresentações de danças e de músicas. Além disso, haverá cirurgiões dentistas, para análise e prevenção de doenças da saúde bucal. Na área da saúde ainda, terá estudantes de Enfermagem do colégio São Francisco, que realizarão aferição de pressão arterial e diabetes.

No último dia de evento, além das atrações musicais, serão disponibilizados serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); do Banco do Povo Paulista, programa do governo do Estado de São Paulo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; do Procon de Suzano; e, do Sebrae.

Os suzanenses também encontrarão atendimento e orientação jurídica por parte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); exames oftalmológicos; aulas de pilates; e cortes de cabelo. Outro benefício, é que a população poderá apreciar uma exposição de arte e de fotografia, que compõe a mostra "Suzano de Ontem", que traz a marca de Ariovaldo Pereira Nunes e de Fernando Pagnani.

De acordo com o presidente do Rotary Club, Alberto Kariya, a ação é uma oportunidade para os suzanenses aproveitarem da melhor forma. "Sempre pensamos em ajudar as pessoas, principalmente as carentes. Essa é uma iniciativa em que poderão passar por exames e outros atendimentos pessoais que são de extrema importância para o bem-estar. Será um dia festivo, pois além de serem contemplados com exames, haverá apresentações musicais, que fará a diversão do público".

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu os organizadores do evento em agosto e disse estar ansioso com o Rotary Day. "Incentivar a organização de um projeto que oferece diversos trabalhos voltados à cidadania é prazeroso. Acredito que estamos atuando diretamente na construção de uma nova cidade e, consequentemente, de uma nova realidade aos suzanenses".