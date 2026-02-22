Roubos caem 20,3% e estupros reduzem 12,1% durante 2025

Os roubos no Alto Tietê caíram 20,3% no ano passado, sendo 6.788 ocorrências ao longo de 2025. Em 2024, foram registrados 8.520 mil roubos. Das dez cidades, oito tiveram diminuição no número de roubos.

Os números, que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, incluem roubos a banco, de carga, de banco e outros, como celular.

A cidade que teve a maior queda foi Poá, que saiu de mil casos para 706, uma redução de 30,1%. Em Ferraz, a diminuição foi de 29,8%, caindo de 1,4 mil para mil roubos.

Biritiba Mirim teve uma redução de 26,6%, saindo de 15 para 11 casos. Suzano aparece atrás, saindo de 1,7 mil para 1,3 mil roubos, o que significa uma queda de 26,2%.

Logo depois fica Arujá, que viu seus números caírem de 403 para 301. A diminuição foi de 25,3%. Mogi aparece depois, com uma queda de 16,9%. Em 2025, a cidade registrou mil roubos, enquanto teve 1,2 mil casos em 2024.



Itaquá ficou com uma redução de 8,2%, saindo de 2,5 mil para 2,2 mil. Santa Isabel fica com a menor redução, de 6,4%, já que os registros de roubo caíram de 77 para 72.

Aumento

Apenas Guararema e Salesópolis tiveram aumento no número de roubos de um ano para o outro.

Em Salesópolis, o número de ocorrências saiu de sete para oito, uma variação de 14,2%. Em Guararema, a queda foi de 5%, saindo de 40 para 42 roubos.

ESTUPROS

A região registrou uma diminuição de 12,1% nos casos de estupro em 2025, se comparado ao ano anterior. No ano passado, foram 565 casos e, em 2024, foram 643 ocorrências.

Das dez cidades, seis tiveram diminuição e quatro tiveram aumento. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e incluem estupros contra vulneráveis.

A cidade com a maior diminuição de um ano para o outro foi Poá, com 51,1%. Os casos de estupro na cidade caíram de 45 para 22. Em Biritiba, a queda foi de 31,5%, saindo de 19 para 13 casos. O top-3 de maiores quedas é fechado por Itaquá, que vi os estupros da cidade saírem de 124 para 91, o que significa uma redução de 26,6%.

Logo depois aparece Salesópolis, com uma diminuição de 22,2%, já que os estupros saíram de nove para sete de um ano para o outro. Em Ferraz, a queda foi de 17,8%, saindo de 56 casos para 46.

Mogi foi a cidade que teve a menor queda, de 8,4%. A cidade viu os registros de estupros saírem de 225 para 206.

Aumento

Quatro cidades registraram aumento de um ano para o outro. Salesópolis teve um aumento de 50%, saindo de 16 estupros em 2024 para 24 em 2025. Em Arujá, o aumento foi de 9,6%, já que as ocorrências saíram de 31 para 34.

Guararema viu seus números saírem de 17 para 18, um crescimento de 5,8%. Em Suzano, o aumento foi de 2,9%. A cidade registrou 101 estupros em 2024 e 104 no ano passado.