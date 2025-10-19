Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Roubos de carro no Alto Tietê região caem 10,6% em oito meses

Entre as dez cidades da região, cinco tiveram aumento nos casos, segundo SSP

19 outubro 2025 - 14h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Roubos de carro no Alto Tietê região caem 10,6% em oito meses Roubos de carro no Alto Tietê região caem 10,6% em oito meses - (Foto: isabela oliveira/ds)

O número de roubos de carro no Alto Tietê teve uma queda de 10,6% nos primeiros oito meses de 2025, se comparados ao mesmo período do ano passado. Apesar da redução, o total de ocorrências segue alto, ultrapassando os mil casos: foram 1.162 neste ano. Em 2024, foram registrados 1.301 roubos de carro na região.

Entre as dez cidades da região, cinco tiveram aumento nos casos, enquanto quatro tiveram queda e uma manteve o número. 

Todos os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

A cidade que teve o maior aumento foi Guararema, com 33,3% de crescimento, saindo de seis para oito casos. Santa Isabel aparece depois, saltando de 17 para 22 ocorrências, um crescimento de 29,4%. Arujá fecha o top-3 com aumento de 28,1%, saindo de 71 para 91 roubos.

Mogi das Cruzes viu seu número de casos sair de 135 para 141, um crescimento de 4,4%. Itaquá teve o menor aumento: 1,8%. A cidade saiu de 440 roubos para 448 neste ano.

Queda

Entre as cidades com queda, se destacou Biritiba Mirim, que viu seus números caírem 60% entre um ano e outro, saindo de cinco para dois casos. Ferraz fica atrás, com redução de 34,1%. No ano passado foram 173 roubos e, neste ano, foram 114 ocorrências. Suzano fica com a 3ª maior queda. A cidade viu o número de casos sair de 327 para 234, uma redução de 28,4%. Poá teve a menor diminuição, saindo de 127 para 102, o que representa 19,6%.

Igualdade

Salesópolis não teve registros de roubo de carros entre janeiro e agosto de 2025. O número é igual ao do mesmo período do ano passado.

Especialista

O especialista em Segurança e colunista do DS, Jorge Lordello, analisou de forma positiva a redução nos roubos de carro na região. “É importante entender se a curva está subindo, descendo ou no mesmo patamar. 

Se a curva está descendo é porque o trabalho policial está tendo o resultado que a população deseja. É importante que a curva continue decrescente. É impossível zerar os casos em um curto período. A análise é muito positiva”.

Lordello ainda falou sobre a importância de a população tomar um maior cuidado para evitar ser vítima de crimes. Ele afirma que a atividade de Segurança não pode ser totalmente delegável e que cada pessoa precisa fazer sua parte.

“Não podemos imaginar que a polícia tem que cuidar da nossa segurança. O policial faz o trabalho ostensivo. Cada um dos cidadãos precisa ter ações mais seguras, ser proativo. É importante as pessoas terem um olhar de segurança no dia a dia, perceberem que é possível minimizar os riscos de uma abordagem criminosa. Isso tudo somada à melhor atividade policial, faz os números diminuírem”, continuou.

O especialista falou sobre situações que acontecem e podem facilitar a abordagem de criminosos no trânsito. “Existem pessoas que ficam conversando ou namorando no carro, mulher que faz maquiagem, pessoas que conversam ou ouvem música ao lado do carro aberto, pessoas que manobram o carro para entrar em casa de maneira lenta, pessoas distraídas no trânsito. É uma série de dicas que podem minimizar o risco de ter um carro ou uma moto subtraídos. Tem gente que vai em festa e prefere parar o carro em uma rua escura do que pagar estacionamento”.

Podem ser feitos investimentos em equipamentos para dificultar o acesso de criminosos ao veículo. “Você pode investir em equipamento de segurança, como uma trava de câmbio ou de volante, um rastreador. É uma série de medidas, de conduta e de equipamentos que minimizam o risco”, finalizou Lordello.
 

