Rua Baruel começa a passar por manutenção asfáltica em Suzano

Mais uma importante via central de Suzano começou a receber manutenção asfáltica. As intervenções na rua Baruel tiveram início na manhã de ontem, com trabalhos de recuperação de guias e sarjetas.

O serviço completo ainda deve contemplar fresagem e aplicação de asfalto quente.

A expectativa é de que toda a extensão de três quilômetros da via, desde a praça dos Expedicionários até a praça Sol Nascente, seja beneficiada e concluída em três meses, de acordo com as condições climáticas. Os serviços são realizados pela empresa Oestevalle Pavimentação, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), da administração municipal. O investimento total é de R$ 408.593,07.

Recuperação

A recuperação ocorrerá por trechos, sendo que, neste momento, as equipes estão concentradas entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua José Guilherme Pagnani. Conforme a necessidade, o trânsito sofrerá intervenções, com desvios e interdições em pontos estratégicos, já que a rua Baruel também é um importante corredor de ligação entre a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e a área central de Suzano.

Manutenção Asfáltica

Após a manutenção asfáltica, a via receberá outros serviços de zeladoria, como limpeza, capinação e troca da iluminação pública, além da sinalização vertical e horizontal.

Os trabalhos seguem o exemplo dos demais executados na cidade recentemente, como na rua Rui Barbosa, também na região central, que recebeu melhorias em meados de outubro passado, e na rua Caboclos, na Vila Urupês, que ainda estão em andamento.