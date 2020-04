Rua Baruel tem mais uma etapa de nova pavimentação concluída

Mais uma etapa dos trabalhos de revitalização do pavimento da rua Baruel foi finalizada pela Prefeitura de Suzano. Desta vez a via recebeu novo asfalto no trecho entre as ruas José Guilherme Pagnani e São Luís, próximo ao Cemitério São Sebastião, na região da Vila Figueira. A previsão é de que nos próximos dias seja feita a sinalização de trânsito.

Os trabalhos nesta que é a segunda fase da obra foram realizados pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. na última sexta-feira (03/04). Após fresagem (raspagem e nivelamento), foi aplicada nova camada asfáltica em cerca de 300 metros de extensão, a exemplo do que já havia sido feito no trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua José Guilherme Pagnani no início do mês passado.

O material utilizado é o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), popularmente conhecido como “asfalto quente”. Antes da manutenção do pavimento, a rua Baruel já vinha recebendo melhorias desde janeiro, com a recuperação de guias e sarjetas. Todas as ações são acompanhadas pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), da Prefeitura de Suzano.

Para a realização da última fase, que compreende o trecho entre a rua São Luís e a avenida Paulo Portela, a Prefeitura de Suzano aguarda a liberação de recursos por parte da Caixa Econômica Federal.

“Finalizamos mais uma etapa dessa importante pavimentação na rua Baruel. Nosso objetivo é garantir melhor tráfego de veículos no local. Para tanto, seguimos prestando nossos serviços de manutenção e zeladoria por toda a cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.