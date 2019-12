Rua Caboclos recebe aplicação de massa asfáltica

Os trabalhos de manutenção na rua Caboclos, na Vila Urupês, entraram em nova fase. A importante via de ligação entre a região central e a região do Jardim Colorado recebe aplicação de massa asfáltica. A pavimentação, que teve início na manhã de sexta-feira (29), foi acompanhada pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e deve ser concluída já no mês que vem, conforme as condições climáticas.

Com início das intervenções às 10h30, pelo menos 15 funcionários estavam trabalhando na aplicação asfáltica, com a colocação da massa, por meio da máquina “acabadora”, sendo seguida pelo rolo compactador de pneu e de cilindro. A expectativa é de que, em média, sejam concluídos dois quarteirões por dia de trabalho.

Os reparos na rua começaram em outubro, com a adequação das guias e sarjetas. Após a fase de pavimentação, as equipes de zeladoria e manutenção devem se empenhar na limpeza, capinação e troca da iluminação pública, além da sinalização vertical e horizontal efetuada pelas equipes de trânsito.

Durante o período de pavimentação, os motoristas serão orientados quanto aos desvios previstos para acontecer nas ruas Madame Pommery e Shimpei Sayama, paralelas à rua Caboclos, conforme os dias de trabalho e liberação dos trechos. A previsão é de que a fase seja concluída em dezembro, sujeita à prorrogação da entrega devido às condições climáticas.

Para o chefe do Executivo suzanense, o serviço executado na via tende a beneficiar centenas de suzanenses que diariamente trafegam pelo corredor de ônibus. “Esta é uma das principais ligações à região central, atravessando a Marginal do Una, que, inclusive, também segue com as obras de revitalização. Quando ambos os serviços forem concluídos, os reflexos das melhorias serão visivelmente percebidos pelos suzanenses”, disse.

Vale lembrar que os reparos ocorrem em 4.704,67 metros quadrados da rua Caboclos pela empresa responsável Oestevalle Pavimentação, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O investimento total é de R$ 1.556.641,05.