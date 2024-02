Rua Cidade de Diadema recebe nova sinalização

O prefeito Rodrigo Ashiuchi conferiu no começo da tarde desta terça-feira (30/01) os serviços de sinalização horizontal que completam a requalificação proporcionada pela administração municipal da rua Cidade de Diadema, no bairro Parque Maria Helena. Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, pasta responsável pelas intervenções, também acompanhou as ações que estão garantindo a pintura dos divisores de eixo em um trecho de um quilômetro.

A previsão é de que todas as faixas duplas contínuas e seccionais que foram implementadas desde a rua Marlene Gomes Tanoeiro até a avenida Vereador João Batista Fitipaldi sejam concluídas até esta quinta-feira (01/02), assim como os serviços que garantirão a demarcação viária em cinco lombadas, sendo três novas, e 15 faixas de pedestres, 12 delas novas. Para promover as ações necessárias, a prefeitura contou com o apoio de 16 funcionários, que começaram a executar a nova sinalização há cerca de dez dias, logo após a conclusão das obras.

A última etapa de revitalização da via contemplou a aplicação da nova camada asfáltica no trecho entre as ruas Marlene Gomes Tanoeiro e Doutor Ademar Pereira de Barros e no trecho entre as ruas Doutor Ademar Pereira de Barros e Conde de Romariz. A finalização nos dois trechos garantiu o capeamento completo de toda a via, já que os trabalhos entre a rua Conde de Romariz e a avenida Vereador João Batista Fitipaldi já haviam sido concluídos.

No total, as obras contemplaram 1,6 quilômetro de extensão, sendo um quilômetro na rua Cidade de Diadema e o restante de vias do entorno. A requalificação incluiu nivelamento, serviços de drenagem subterrânea e superficial, intervenções nas embocaduras das ruas que cortam a via e também a implantação de dois sarjetões no trecho entre a avenida Vereador João Batista Fitipaldi e a rua Doutor Aniz Fadul. Guias e sarjetas foram instaladas e mais bocas de lobo foram abertas para facilitar a passagem da água da chuva.

Ao todo, foram investidos R$ 4,94 milhões com recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. Os trabalhos ficaram sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda.

Claudinei Galo afirmou que os serviços executados na rua melhorarão as condições de tráfego em todo o bairro. “Sabemos da importância desta via para a circulação de veículos. Com a nova sinalização implantada neste trecho, garantimos mais segurança para motoristas e pedestres, facilitando as condições de deslocamento para todos que precisam entrar e sair do bairro”, disse Galo.

O prefeito destacou o conjunto de intervenções que foram feitas na via. “Fizemos uma profunda transformação que mudou a cara deste importante acesso do Parque Maria Helena. Os inúmeros serviços de infraestrutura viária implementados nesta localidade valorizam o bairro e aumentam a qualidade de vida de todos que moram e circulam por ali. Fizemos a obra respeitando cada etapa, para que o serviço fosse finalizado com a qualidade que a população merece”, ressaltou o chefe do Executivo suzanense.