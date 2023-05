Rua do Parque Maria Helena terá trecho interditado para pavimentação

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realizará nos próximos dias mais uma etapa das obras que garantirão a pavimentação asfáltica sobre os paralelepípedos da rua Cidade de Diadema, com a construção de dois sarjetões no trecho entre a avenida Vereador João Batista Fitipaldi e a rua Doutor Aniz Fadul, no Parque Maria Helena. As intervenções têm início previsto para às 7 horas desta sexta-feira (26/05) e deverão se estender até a próxima terça-feira (30/05), às 17 horas. Durante esse período, essa parte da via ficará interditada, para respeitar o período de cura do concreto.

A construção dos sarjetões nesse trecho da via, que tem um quilômetro de extensão, faz parte de um conjunto de intervenções que serão feitas em toda a rua Cidade de Diadema, com recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, ao valor de R$ 4,94 milhões. Os trabalhos de revitalização da via, sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda., ainda incluem a instalação de guias e sarjetas, nivelamento e aplicação de binder e camada asfáltica.

A opção para os motoristas que trafegam pelo Parque Maria Helena, neste período de interdição, é o retorno pela avenida Vereador João Batista Fitipaldi, para acesso à alça localizada ao lado do Terminal Norte.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou que a revitalização nesse trecho da rua Cidade de Diadema foi pensado para melhorar a mobilidade no bairro.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou o empenho da administração em garantir as melhorias na infraestrutura viária do município. “Temos garantido a revitalização de vias importantes da cidade de maneira a promover as condições ideais de mobilidade. Assim, proporcionamos mais fluidez no trânsito e aumentamos a segurança para motoristas e pedestres, incluindo ainda novas possibilidades de deslocamento entre bairros e regiões de Suzano”, reforçou Ashiuchi.