Rua do Tabamarajoara passa por recapeamento asfáltico

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve no bairro Tabamarajoara nesta segunda-feira (06/03), para vistoriar as intervenções que estão garantindo a revitalização da rua Maria José de Campos, com recapeamento asfáltico, concluído na última sexta-feira (03/03), e a recém-executada sinalização no local. A visita contou com as presenças do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, do assessor da Unidade de Planejamento Estratégico (Upae) Rodolfo de Matteo e Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

A obra para aplicação da nova camada de asfalto foi viabilizada com recursos de emendas parlamentares no valor de R$ 846 mil e contaram com o apoio dos deputados estaduais Estevam Galvão e André do Prado e do deputado federal Márcio Alvino. O recapeamento foi precedido do serviço de fresagem, quando houve retirada do asfalto antigo e danificado, para colocação da nova camada, eliminando ondulações e buracos.

A rua Maria José de Campos dá acesso à Arena Esportiva Tabamarajoara, composta por uma quadra de futebol society, de basquete 3×3 e uma pista de caminhada, que foi inaugurada pela Prefeitura de Suzano no dia 25 de fevereiro, numa área de 1.025 metros quadrados, com ligação de água e luz, arquibancada e iluminação de LED. Na mesma data, também foi apresentada aos moradores a nova pista de caminhada do bairro, com calçamento intertravado, que acompanha o traçado da via.

Para os moradores, que desfrutavam das novas instalações quando o prefeito chegou ao local, as melhorias no bairro facilitam a locomoção e aumentam a socialização entre os jovens. “Não tínhamos essa condição de poder jogar basquete e andar de patins e skate. A melhoria da via acabou com os buracos e a nova arquibancada atrai mais gente para jogar, ajudando a formar mais times”, relatou um dos adolescentes presentes, que reside na rua Pereira Leite Filho, próximo à arena.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que as intervenções facilitarão o acesso de moradores do bairro e das localidades do entorno. “Este equipamento esportivo vai atender não somente os moradores do Tabamarajoara, mas também os que vivem na Vila Helena, Jardim Leblon, Chácara Ceres, dentre outros, beneficiando um público superior a 20 mil pessoas. Por isso, era fundamental a reforma na via, com a melhoria na sinalização”, reforçou Galo.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou que os investimentos no bairro Tabamarajoara estão promovendo melhorias em vários aspectos. “Além da Arena, que traz mais oferta de esporte e entretenimentos aos moradores, e da reforma da via e da pista de caminhada, que garantem uma nova qualidade de tráfego e mais acessibilidade para o local, nós também promovemos a limpeza de drenagem da rua Maria José de Campos e limpeza do ribeirão do Una. Agora vamos fazer o serviço de zeladoria, com varrição e capinagem neste local”, adiantou Oliveira.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi aproveitou a oportunidade para tirar fotos com as crianças que se divertiam nas novas instalações e agradeceu o apoio dos parlamentares que vêm contribuindo com Suzano. “É uma satisfação muito grande poder vir ao Tabamarajoara e ver as mudanças que estão ocorrendo. A nova pavimentação e a arena esportiva mudarão a qualidade de vida dos moradores e de todos que residem nos bairros vizinhos. Queria agradecer o empenho dos deputados Estevam Galvão, André do Prado e Márcio Alvino por colaborarem com o desenvolvimento de Suzano”, destacou o chefe do Executivo.