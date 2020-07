Rua Francisco Glicério será recapeada após obras da Sabesp

A Rua General Francisco Glicério, principal corredor comercial de Suzano, será recapeada.

A expectativa é de que as obras se iniciem em agosto, logo após o término das intervenções nas calçadas da via, que estão sendo realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, antecipou a novidade durante entrevista ao DS.

“A Prefeitura vai recapear a Glicério. Até o final do ano, teremos uma Glicério totalmente recapeada. A Sabesp está passando os canos pelas calçadas. Terminando, em agosto, já inicia o recapeamento”, afirmou o secretário, durante o DS Entrevista.

Segundo Galo, o recapeamento ocorrerá nos trechos entre a Rua Konoi Endo, próximo ao Largo da Feira, passando por toda a parte central da cidade até chegar à Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), onde fica a estação de trem. Galo aproveitou para elogiar as obras que estão sendo feitas pela Sabesp nas calçadas da Glicério. Elas têm como objetivo trocar as redes de distribuição de água para a região central e dos ramais de distribuição para outras regiões da cidade. “As calçadas estão feias? Estão. As pessoas reclamam, mas nunca mais vai precisar quebrar tudo”, disse Galo.

A Prefeitura já havia adiantado ao DS, na metade de junho, que as obras foram planejadas para serem realizadas “antes de uma revitalização da avenida”.