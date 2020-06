Rua Ipiranga, em Suzano, contará com asfalto até o fim de junho

A rua Ipiranga, na Vila Paiva, bairro da região central de Suzano, deixará de ser de paralelepípedo e passará a contar com asfalto até o fim de junho. Trata-se de uma importante via de ligação entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua Baruel. Os trabalhos de manutenção viária já começaram no local e logo depois serão providenciadas ações de zeladoria.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, a revitalização teve início na última sexta-feira (12) com serviços de implantação de novas sarjetas. Em seguida, as equipes darão início à pavimentação.

Os trabalhos são executados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., com investimento de R$ 253.473,49 para a melhoria de 326 metros de via. O prazo estimado para conclusão é de duas semanas.



A Prefeitura de Suzano também realiza obras semelhantes de nova pavimentação no Jardim São Luiz, Jardim Nazareth, Miguel Badra, Sesc, Vila Rica e Vila Real, todas sob coordenação da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e da Upae.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que ações que promovem mais mobilidade ao tráfego de veículos são essenciais. “Além do novo pavimento em pontos estratégicos, desde o início do ano temos equipes executando o realinhamento de paralelepípedos em bairros como Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo e Vila Urupês. Assim, conseguimos corrigir desníveis e oferecer mais conforto aos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, inclusive evitando os riscos de acidentes”, concluiu.