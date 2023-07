Rua Luiz Bianconi é preparada para receber novo asfalto

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos está promovendo a revitalização da rua Luiz Bianconi, no bairro Jardim Carlos Cooper. A via está recebendo melhorias que garantirão, a partir do mês de agosto, a aplicação de uma nova camada asfáltica. Foram finalizados a reforma de guias e sarjetas e os serviços de fresagem.

As obras foram iniciadas no mês passado e estão sob a responsabilidade da empresa Casamax Comercial e Serviços Ltda. Para a realização das intervenções, foi destinada para a administração municipal emenda parlamentar do então deputado estadual Estevam Galvão, durante seu último mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no valor de R$ 3 milhões.

De grande importância para o bairro, a rua Luiz Bianconi promove a ligação de várias outras vias com a General Francisco Glicério, que por sua vez facilita o acesso ao centro da cidade e demais ruas a avenidas relevantes desta região de Suzano, dentre elas a rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), que interliga, praticamente, todo o Alto Tietê.

O investimento para a obra, incluindo a contrapartida da prefeitura, será de R$ 3.605.063,88. Entretanto, parte desses recursos também contemplarão melhorias na avenida Manoel Casanova, nas adjacências do bairro Jardim Carlos Cooper, que está recebendo os mesmos serviços executados na rua Luiz Bianconi. O recapeamento asfáltico da via deverá ocorrer ao longo do segundo semestre. Após a conclusão da revitalização, ambas as vias vão passar por serviços de zeladoria.

No primeiro semestre, a Prefeitura de Suzano promoveu serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico em mais de 80 vias, contemplando a região central, norte e sul da cidade. Dentre os bairros que receberam intervenções relacionadas a esse tipo de obra estão o Jardim Revista, Jardim Dora, Jardim Santa Rita de Cássia, Samambaia, Vila Nova Amorim e Vila Amorim.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou a importância de promover a revitalização das vias na cidade. “Estamos conseguindo garantir melhorias significativas na mobilidade urbana do município.