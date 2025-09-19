Rua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeiras

A Rua Masanosuke Shibata, no bairro Jardim Márcia, recebeu nesta sexta-feira (19/09) o plantio de 70 mudas de cerejeiras. A ação, viabilizada por meio de doação, reuniu voluntários do Rotary Club de Suzano Sul, além de contar com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, do presidente da Câmara, o vereador Artur Takayama.

As mudas plantadas foram doadas pela família Onaka, residente na cidade de Frei Rogério, no Estado de Santa Catarina, em uma parceria viabilizada ao município por meio do presidente da Câmara, que possibilitou a distribuição das mudas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, aos cemitérios municipais São Sebastião e São João Batista e entidades como a Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), o Rotary e a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Ao todo, o município já recebeu cerca de mil pés de cerejeiras, fortalecendo o compromisso da cidade com o meio ambiente e a valorização de suas áreas verdes.

Ao longo da iniciativa, os presentes se distribuíram pelo local para realizar o plantio das mudas em um momento de integração entre autoridades, comunidade e representantes do Rotary, incluindo o presidente Eduardo Shiguetomi. A ação reforçou a importância da cooperação para ampliar as áreas verdes da cidade e destacou o simbolismo do Dia da Árvore, que será celebrado no próximo domingo (21/09).

Esta não foi a primeira ação de plantio realizada nesta semana, já que na última quarta-feira (17/09), a Prefeitura realizou o cultivo de cem mudas no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes (Parque do Mirante), no bairro Sesc, em parceria com a empresa Kimberly-Clark

“Gostaria de agradecer à família Onaka, que contribuiu com mais uma grande doação à nossa cidade. Também quero agradecer ao secretário André Chiang e ao presidente do Rotary, que nos ajudaram a realizar mais uma bonita ação sustentável em Suzano”, destacou o presidente da Casa de Leis.

“Participar deste momento foi gratificante. Ver Suzano se tornar cada vez mais verde e sustentável é enriquecedor. Diversas iniciativas estão sendo realizadas ao longo de todo o ano, como as ações contínuas do ‘Árvore FamiliAR’, 'Disk Árvore' e ‘Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore’”, finalizou Chiang. A agenda de plantio segue em 27 de setembro, com mais uma edição do “Árvore FamiliAR” no Parque Municipal Max Feffer.

O plantio na rua Masanosuke Shibata também contou com a presença dos diretores do Rotary Club Suzano Sul, Eduardo Sanches (Meio Ambiente); Cristiana Moura (Juventude); Fernando Brandão (Intercâmbio); William Takara (Protocolo); Anderson Orita (Imagem Pública) e Zenemon Yamamoto (Projetos), além do representante do Bunkyo de Suzano, Mauro Kenji Tanabe.

