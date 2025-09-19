Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Meio Ambiente

Rua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeiras

Ação reuniu voluntários do Rotary, além do secretário de Meio Ambiente, André Chiang, e do presidente da Câmara

19 setembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Rua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeirasRua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeiras - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Rua Masanosuke Shibata, no bairro Jardim Márcia, recebeu nesta sexta-feira (19/09) o plantio de 70 mudas de cerejeiras. A ação, viabilizada por meio de doação, reuniu voluntários do Rotary Club de Suzano Sul, além de contar com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, do presidente da Câmara, o vereador Artur Takayama.

As mudas plantadas foram doadas pela família Onaka, residente na cidade de Frei Rogério, no Estado de Santa Catarina, em uma parceria viabilizada ao município por meio do presidente da Câmara, que possibilitou a distribuição das mudas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, aos cemitérios municipais São Sebastião e São João Batista e entidades como a Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), o Rotary e a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo. Ao todo, o município já recebeu cerca de mil pés de cerejeiras, fortalecendo o compromisso da cidade com o meio ambiente e a valorização de suas áreas verdes.

Ao longo da iniciativa, os presentes se distribuíram pelo local para realizar o plantio das mudas em um momento de integração entre autoridades, comunidade e representantes do Rotary, incluindo o presidente Eduardo Shiguetomi. A ação reforçou a importância da cooperação para ampliar as áreas verdes da cidade e destacou o simbolismo do Dia da Árvore, que será celebrado no próximo domingo (21/09). 

Esta não foi a primeira ação de plantio realizada nesta semana, já que na última quarta-feira (17/09), a Prefeitura realizou o cultivo de cem mudas no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes (Parque do Mirante), no bairro Sesc, em parceria com a empresa Kimberly-Clark

“Gostaria de agradecer à família Onaka, que contribuiu com mais uma grande doação à nossa cidade. Também quero agradecer ao secretário André Chiang e ao presidente do Rotary, que nos ajudaram a realizar mais uma bonita ação sustentável em Suzano”, destacou o presidente da Casa de Leis.

“Participar deste momento foi gratificante. Ver Suzano se tornar cada vez mais verde e sustentável é enriquecedor. Diversas iniciativas estão sendo realizadas ao longo de todo o ano, como as ações contínuas do ‘Árvore FamiliAR’, 'Disk Árvore' e ‘Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore’”, finalizou Chiang. A agenda de plantio segue em 27 de setembro, com mais uma edição do “Árvore FamiliAR” no Parque Municipal Max Feffer.

O plantio na rua Masanosuke Shibata também contou com a presença dos diretores do Rotary Club Suzano Sul, Eduardo Sanches (Meio Ambiente); Cristiana Moura (Juventude); Fernando Brandão (Intercâmbio); William Takara (Protocolo); Anderson Orita (Imagem Pública) e Zenemon Yamamoto (Projetos), além do representante do Bunkyo de Suzano, Mauro Kenji Tanabe.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Teatro Armando de Ré recebe espetáculo 'Entre os Trópicos e o Oriente' neste domingo
Cultura

Teatro Armando de Ré recebe espetáculo 'Entre os Trópicos e o Oriente' neste domingo

Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose
Cidades

Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose

Vereador por Um Dia: eleitos tomam posse na Câmara de Suzano
Cidades

Vereador por Um Dia: eleitos tomam posse na Câmara de Suzano

Transporte abre Semana Nacional de Trânsito orientando agentes sobre primeiros socorros
Cidades

Transporte abre Semana Nacional de Trânsito orientando agentes sobre primeiros socorros

ACE Suzano celebra 57 anos com festa no Clube Suzaninho no próximo dia 26
Cidades

ACE Suzano celebra 57 anos com festa no Clube Suzaninho no próximo dia 26

'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo
Cultura

'Rock no Parque' presta homenagem a Ozzy Osbourne neste domingo