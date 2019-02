Rua Regina Cabalau Mendonça passa por recuperação asfáltica

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta terça-feira (12) etapa de recuperação asfáltica no município, com a restauração completa da pavimentação da rua Regina Cabalau Mendonça. As obras ocorrem em 1,3 quilômetro de extensão, desde a bifurcação das estradas dos Fernandes e Santa Mônica até a rua Baruel, o equivalente a 13.113,62 m² de via. O acesso é uma ligação essencial entre o centro da cidade e a região do Casa Branca. O trabalho é orçado em R$ 511.703,75 e a expectativa é de que seja concluído em 70 dias.

A recuperação, que é realizada pela empresa A. Tonanni, consiste no revestimento de proteção, impermeabilização e rejuvenescimento superficial do pavimento já desgastado pelo tráfego e pela ação do tempo. O material é destinado às vias pouco deterioradas, que apresentem ligante asfáltico rígido e trincas quebradiças, a fim de elevar a vida útil e evitar reparos posteriores.

A restauração é acompanhada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O serviço deve inibir deficiências estruturais na via, por meio da aplicação do revestimento asfáltico frio em duas camadas, sendo a primeira para preencher e selar trincos do pavimento e a segunda para aumentar a resistência e a aderência e corrigir imperfeições do piso.

Para a recuperação da rua Regina Cabalau Mendonça será usada uma usina móvel de asfalto, gerando economia e menor emissão de gases poluentes. Outro ponto positivo da obra é quanto ao período de interdição da via, já que o material é à base de água e leva apenas de uma a quatro horas para liberação do tráfego completo.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi comemorou a conquista e destacou a importância da via. “A nova intervenção na rua Regina Cabalau Mendonça vem ao encontro do trabalho de recuperação asfáltica já realizado em Suzano, além das obras viárias na Marginal do Una, na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, no trevo do Jardim Dona Benta e na avenida Francisco Marengo, que somam melhorias nos principais acessos da cidade”, afirmou.