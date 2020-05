Rua Regina Cabalau Mendonça terá interdição neste domingo

A rua Regina Cabalau Mendonça ficará interditada neste domingo (17) entre as ruas General Francisco Glicério e Aurora, no Jardim São Luiz.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, o fechamento do trecho ocorrerá a partir das 9h30 e se estenderá até o final do dia.

A medida é necessária porque a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará manutenção na rede de distribuição de água. A estatal terá uma equipe responsável pela interdição da via e orientação do trânsito no local.