Ruas do Jardim Quaresmeira recebem serviços de recuperação asfáltica

A rua Adir Corrêa de Oliveira, no Jardim Quaresmeira, está recebendo serviços de recuperação asfáltica. Os trabalhos, que também foram realizados nas vias Oswaldo Fillinger e Eunice Cerqueira Inocêncio, serão finalizados até o fim desta sexta-feira (14). O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi acompanhar de perto as intervenções no bairro.

No local, foi realizado o serviço de fresagem do pavimento e a aplicação da massa asfáltica em uma área de cerca de 1,05 quilômetro. As melhorias estão sendo feiras pela empresa Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., com supervisão da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

A recuperação do asfalto integra a primeira fase do plano de recapeamento, que envolve 12 vias públicas da cidade. Até o momento, somadas aos trabalhos no Jardim Quaresmeira, as intervenções já foram realizadas em nove ruas: Vereador Romeu Graciano (Vila Urupês); Orlando Fava, Manoel Raimundo e São José (Dona Benta); e Teresa Haguihara e Getúlio Moreira (Casa Branca).

Segundo o chefe do Executivo suzanense, as três vias remanescentes, que são do Jardim São José e do Jardim Revista, receberão as obras em janeiro de 2019, fechando, desta forma, a primeira fase do plano de recapeamento.

“Este trabalho está contemplando importantes vias da cidade, principalmente corredores de ônibus. Nossa meta é entregar um serviço completo, com nova pavimentação e mais qualidade de vida aos suzanenses. As intervenções poderão causar alguns transtornos, mas o resultado valerá a pena”, afirmou Ashiuchi.