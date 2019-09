Ruas do Jardim Saúde começam a ser revitalizadas na próxima semana

As ruas do Jardim Saúde serão revitalizadas a partir da próxima semana. O anúncio foi feito aos moradores do bairro pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, na noite desta segunda-feira (2). Os trabalhos envolvem recapeamento, troca da iluminação pública, zeladoria e melhoria da sinalização de trânsito.

A reunião também contou com as presenças dos secretários Said Raful Neto (Governo), Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e Claudinei Valdemar Galo (Transportes e Mobilidade Urbana), acompanhados de membros de suas equipes, e dos vereadores Rogério Gomes do Nascimento, Edirlei Junio Reis e José Silva de Oliveira.

Mais de 90 moradores dos bairros Jardim Saúde e Jardim Caxangá conversaram com a equipe da administração municipal sobre as principais necessidades antes do início das intervenções. As principais demandas trataram de infraestrutura, como pavimentação, iluminação pública e sistemas de drenagem de águas pluviais.

O prefeito reforçou que está ciente da situação e que o encontro é fruto de um compromisso firmado com a comunidade há mais de três anos. “Nosso foco sempre foi a reconstrução da cidade e esse bairro, como muitos outros, precisa das intervenções. Um dos nossos esforços sempre foi pelo recapeamento que, felizmente, vamos poder adiantar para ter início na próxima semana, em todas as ruas do Jardim Saúde, à exceção de duas que vão passar por operação tapa-buraco”, explicou. A previsão é de que as ações levem cerca de 45 dias para serem concluídas. No total, serão 12 mil m² de recapeamento e tapa-buraco em 13 ruas.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos também fará mutirão de zeladoria, limpeza de galerias pluviais e troca de lâmpadas da iluminação pública com defeito. A pasta de Transportes e Mobilidade Urbana, por sua vez, comprometeu-se a retirar veículos abandonados, melhorar a sinalização de solo e vertical e instalar placas com nomenclatura de vias, além de fazer estudos para implantação de lombadas e para definição de itinerários de ônibus, em conjunto com a empresa responsável pelo transporte público municipal.

“O processo de recuperação de todo o asfalto do bairro causará inconveniências para os moradores. Então, contamos com a compreensão de todos pela ‘bagunça do bem’ que iremos fazer nas próximas semanas”, comentou o prefeito. Desde o início de 2017, a Prefeitura de Suzano promoveu a recuperação asfáltica de mais de 40 quilômetros de ruas e avenidas no município, por meios próprios e também a partir de convênios com o governo do Estado.