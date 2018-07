Ruas têm lombadas com falhas em pinturas; Prefeitura promete solução

Além dos trabalhos de revitalização viária em parceria, com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, a secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana aponta 300 ordens de serviço em execução na cidade de Suzano, conforme cronograma. A necessidade de novas pinturas nas lombadas é uma das principais demandas no município. A expectativa é de que o plano em parceria com o Movimento e as 300 ordens de serviço contemplem essa carência.

Na última semana, o DS noticiou que 23 pontos serão contemplados com melhorias a fim de se evitar acidentes, também resultado do convênio com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Os projetos foram desenvolvidos pelo departamento de engenharia da própria secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e são executados com a supervisão desta mesma secretaria. Entre os trabalhos de revitalização viária propostos estão ainda as manutenções de placas e sinalizações horizontais e verticais.

Sobre as lombadas, a pasta não soube informar, porém, se existe um levantamento com as ruas que serão beneficiadas exclusivamente pela pintura.

A equipe de reportagem do DS foi às ruas de Suzano e identificou o problema em ao menos cinco vias já consideradas no estudo elaborado para o convênio: Rua Baruel, Avenida Antônio Marques Figueira, Avenida Armando Salles de Oliveira, Avenida Vereador João Batista Fitipaldi e Avenida Francisco Marengo.

Na Marques Figueira, a falha na pintura se encontra na altura do número 2.155. Já na Francisco Marengo, que passou por revitalização recentemente, a demanda aparece na altura dos números 604, 1.200, 1.418, 1.720 e 2.126. Na região central, outros pontos apresentam a falta de pintura, como na Rua Felício de Camargo.

A situação se repete, sobretudo, nos bairros. No Parque Maria Helena, os exemplos de lombadas sem sinalização no chão estão na Rua José Dantas, em frente à Escola Estadual (E.E.) Manoel dos Santos Paiva, e na Rua Anis Fadul. Já na Cidade Edson, predominantemente residencial, a ausência de pintura está na Rua Tókio, na altura do número 136. As lombadas são identificadas apenas por placas, o problema também está na Estrada Fazenda Viaduto e Rua Dibe Tannus, próximo à escola Cenibras.

O DS já havia identificado a demanda na Estrada do Koyama e nas ligações das estradas Santa Mônica e dos Fernandes com a Rua Cabalau Mendonça, sendo essa já citada no programa de melhorias da pasta.