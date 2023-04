Ryu Mizuno terá manutenção e Leon Feffer nova alça de acesso

As informações foram confirmadas pela administração municipal. Segundo explicou em nota, está programada uma nova manutenção no viaduto Ryu Mizuno, “com revisão das juntas de dilatação do pavimento, reforma do gradil e melhoria do asfalto no segundo semestre”.

Para o viaduto Leon Feffer estão previstas a construção de uma nova alça de acesso, adequações necessárias e revitalização viária.

“A Prefeitura aguarda autorização da Caixa Econômica Federal para iniciar esta (alça de acesso) obra, que será executada pela Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., com investimento de R$ 5.242.903,91”, disse a administração em nota oficial.

Os serviços de melhorias nos viadutos são executados para garantir qualidade e conforto aos condutores.

“A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana presta apoio para a realização dos trabalhos de manutenção com a realização de interdições e desvios nos períodos necessários”, ressaltou.

Segundo disse também a Prefeitura, os trabalhos de conservação são realizados periodicamente e envolvem principalmente reforço da sinalização de trânsito (vertical e horizontal), reparos no pavimento asfáltico, melhoria da iluminação pública e revitalização do gradil (pintura e conserto).

Há também ações pontuais, que ocorrem em caso de necessidade, como fixação de chapas metálicas nas juntas de dilatação das pistas e do trecho que é destinado aos pedestres.

“O último trabalho foi realizado em março do ano passado. Não houve investimento. O serviço foi feito com mão de obra própria”, concluiu a administração.

O Viaduto Ryu Mizuno, que interliga Suzano com Poá, passará por manutenção nos próximos dias. Já o Viaduto Leon Feffer receberá futuramente uma nova alça de acesso para quem chega em Suzano pela Avenida das Orquídias.