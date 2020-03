Sabesp descarta ‘suspensão’ de água, apesar da reclamação de bairros de Suzano e Poá

Moradores de bairros em Suzano e Poá reclamam da falta de água nos finais de semana. Em Poá, bairros como Vila Áurea, Jardim Santa Helena e Vila Júlia sofrem com a interrupção no fornecimento de água. Em Suzano, o bairro Vila Amorim é o mais prejudicado. Segundo os moradores, o abastecimento fica parado por cerca de 3 a 4 horas.

A comerciante Francisca Alves das Neves trabalha na Rua Amélia Guerra, na Vila Amorim, há mais de 12 anos. Segundo ela, o problema não é recorrente, mas vem acontecendo com frequência na região este ano. "Eu acabo não percebendo muito quando acaba a água porque tenho caixa aqui no comércio, mas tem acontecido com frequência esse ano. Os vizinhos sempre falam que a água acabou."

Eva Benta Rodrigues também percebeu a falta de água no bairro. Ela mora na região há 57 anos, e conta que às vezes o fornecimento é interrompido. "Quando a água volta, ela volta bem branca, cheia de cloro. Acaba atrapalhando muito a gente." Eva também tem um comércio de produtos de limpeza, e diz que quando a água volta com a quantidade de cloro elevada, não consegue fazer o manuseio dos produtos que precisam de água. "Por conta do cloro, não posso manusear os produtos senão estraga. Então quando é assim eu nem mexo para não levar prejuízo."

Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), disse que não há rodízio de água em nenhum dos municípios citados pela reportagem, e que o abastecimento nesses locais está normalizado. Além disso, a companhia disse que na última semana em Poá, houve uma "manutenção emergencial que pode ter afetado o abastecimento em pontos mais altos do bairro Vila Santa Helena", mas que fora isso, o sistema não registrou falta de água em outras regiões da cidade.

A Sabesp reforçou que o morador que notar algum problema no abastecimento de água em sua residência, deve ligar imediatamente para a companhia nos telefones 195 ou 0800-0119911 (ambos com ligações gratuitas) ou pela Agência Virtual no site da Sabesp (www.sabesp.com.br). Os clientes também podem utilizar o aplicativo da companhia para sistema Android e IOS.