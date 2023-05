Sabesp descumpre prazos, não recebe multa e mantém 'obra sem fim' na SP-66

As obras, que causam grandes transtornos e travam o trânsito, em Suzano, estão em andamento há mais de cinco anos.

A empresa, apesar de todos os estragos causados e dos prazos descumpridos, nunca sofreu sanções, não foi multada e continua com as obras em andamento, sem avanços.

A empresa explicou que o trabalho é de implantação das estruturas de esgotamento sanitário. De acordo com a companhia, os buracos causados pela reforma vão ser fechados gradualmente até o fim do trabalho.

Essas obras fazem parte do Projeto Tietê, que, segundo a empresa “incluem implantações de estruturas de grande porte para transportar o esgoto da região até a Estação de Tratamento em Suzano”.

A Sabesp explicou, ainda, que não serão só moradores de Suzano os beneficiados pelas manutenções. A companhia diz que munícipes de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e extremo leste de São Paulo serão favorecidos com as obras. O avanço no saneamento básico nessa área “leva mais saúde e qualidade de vida” aos moradores. Além disso, as obras beneficiam o meio ambiente com a melhora da qualidade da água do rio Tietê, segundo a empresa.

“O problema é que a obra não tem fim. Muitas vezes o trânsito trava. Não anda. A empresa tinha de cumprir prazos. Não dá para fazer a população de palhaça”, disse um comerciante das imediações, que pediu para não ser identificado.

Em abril de 2022, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu com a diretoria da Sabesp para tratar do fechamento dos últimos dois poços na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi. A expectativa é de que os trabalhos fossem executados e finalizados naquele ano, assim como o recapeamento do trecho desde a descida do Viaduto Ryu Mizuno até o limite com a cidade de Poá. O prazo não foi cumprido.

No final do ano passado, em outra reunião, o diretor da Sabesp, Ricardo Borsari, e o diretor de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente, Alceu Segamarchi Júnior, prometeram finalizar a obra e acabar com os transtornos no final deste semestre.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deu outro prazo para as obras “intermináveis” realizadas na Avenida Major Fróes (SP-66) em Suzano. Depois de descumprir prazos anteriores, a estadual prometeu resolver os problemas dos buracos ocasionados pelas obras em julho. A Sabesp já chegou a prometer a finalização em dezembro de 2022.