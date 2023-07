Sabesp lança obra de rede de esgoto em comunidade de Ferraz de Vasconcelos

A Sabesp anunciou nesta terça-feira (04/07) a obra de implantação da rede de coleta de esgoto na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, levando mais saúde aos moradores do local. Parte do programa IntegraTietê, o empreendimento vai encaminhar para tratamento todo o esgoto gerado na comunidade, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população e com a melhoria das condições do meio ambiente.

O lançamento da obra ocorreu durante visita do governador Tarcísio de Freitas para inauguração da comunidade, revitalizada pela ONG Gerando Falcões. Ele estava acompanhado do diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo.

O trabalho prevê a implantação de 2,4 km de redes coletoras, beneficiando todos os 642 imóveis onde vivem as famílias da comunidade. O investimento na obra é de R$ 5 milhões, com previsão de conclusão até o final de 2024. Todo o esgoto coletado na Favela dos Sonhos será destinado para tratamento, evitando assim a poluição de rios e córregos e completando todo o ciclo de saneamento básico na área.

Lançado em março, o IntegraTietê é um programa estadual para recuperar o principal rio do Estado. Até 2026, serão investidos R$ 5,6 bilhões em várias frentes, dos quais R$ 3,9 milhões serão aplicados pela Sabesp em saneamento.

ÁGUA LEGAL

Desde 2020, os moradores já dispõem de água da Sabesp nas torneiras, após a chegada à comunidade do Água Legal, o programa da Companhia reconhecido pelo Pacto Global da ONU e pelo Banco Mundial e que atende a população de áreas informais.

A construção das redes coletoras se junta às ações de revitalização da comunidade organizada pela ONG Gerando Falcões, que mantém programas voltados à população da Favela dos Sonhos. A ONG auxiliou os moradores na construção de casas com material reciclável e implantou uma rede de wifi para garantir o acesso à internet a toda a comunidade, entre outras ações.