Sabesp libera pista da SP-66 sentido Poá e melhora fluidez do trânsito

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) liberou o trecho da Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), sentido Poá, bloqueado por causa das obras do maior poço aberto em janeiro deste ano, para a instalação do interceptor ITi16, que ampliará o volume de esgoto transportado para a Estação de Tratamento de Suzano.

A mudança do tráfego no local foi observada logo pela manhã. O número de carros era menor do que o habitual. A fluidez de veículos também era perceptível durante o começo da tarde.

O aplicativo Waze, que mapeia a navegação de estradas por satélite, não contabilizava nenhum tipo de alerta de trânsito da avenida, após o Viaduto Ryu Mizuno. O único alerta de lentidão era compreendido da Estação Suzano até o cruzamento da Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e a Avenida Armando de Salles Oliveira.

Conforme publicado pelo DS, na semana passada, a cidade teve uma média de 61 quilômetros de congestionamento. O cenário mais caótico do trânsito no município suzanense era justamente na extensão da SP-66 (Prudente de Moraes e Major Pinheiro Fróes).

Fechamento

O maior poço aberto da Sabesp está previsto para ser fechado totalmente na próxima quinta-feira, 19. Até lá, a Sabesp deve seguir o cronograma divulgado pelo gerente de Departamento do Alto Tietê, Eduardo Camargo Afongo, e o gerente Comercial, Zemicindo Miguel Mendes, ambos do escritório regional da Sabesp, ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). A previsão é que outros dois menores poços abertos sejam fechados até o primeiro bimestre de 2020.

Nesta sexta-feira, funcionários da Sabesp realizaram o preenchimento do poço com o material escavado e a reposição de guias e sarjetas. No sábado, 14, a expectativa é de que seja feita a base para o asfalto e, na segunda-feira, 16, a aplicação de massa asfáltica.