Sabesp promete consertar vazamento na Estrada dos Fernandes

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) prometeu consertar um vazamento de água, que vem ocorrendo na Estrada do Fernandes, no bairro Sete Cruzes, até a data de hoje.

De acordo com moradores do entorno, o problema persiste há cinco meses. Por nota, a Sabesp se desculpou pelo transtorno e garantiu que os reparos necessários serão feitos para solucionar os problemas. A Companhia não informou se a água do vazamento é potável ou não.

O vazamento tem aproximadamente 300 metros de distância. A parte mais crítica fica na altura do número 8.443 e toma um lado da pista, obrigando os motoristas a desviarem do buraco (com água), pela contramão.

Segundo os residentes próximos ao problema, a Sabesp já foi contatada anteriormente, porém, nenhuma ação foi mobilizada parta a resolver o problema.

Para a dona de casa Maria Inês Lopes, de 59 anos, a pista, freqüentemente molhada, pode causar acidentes. "O risco de alguém se acidentar nesse trecho é grande, pois tem um buraco enorme na pista. Fora que atrapalha muito a passagem da gente, tanto a pé, quanto de carro", conta.

A caseira Juliana Santos, de 29 anos, explica que a Sabesp chegou a ir ao local para consertar o vazamento, porém, o resultado foi outro. "Vieram arrumar e largaram desse jeito depois. Isso fica vazando dia e noite, sem parar. A pista molhada é o que preocupa porque muitos caminhões e carros passam por aqui em alta velocidade. Já vi gente descendo do carro pra tirar foto, mas não vi mais ninguém falar com a Sabesp", explica.