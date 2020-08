Sabesp prorroga isenção do pagamento de contas para 24,9 mil famílias na região

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) prorrogou novamente a isenção do pagamento de contas em todo o território paulista para os beneficiários das tarifas residencial social e residencial favela. No Alo Tietê, cerca de 24,9 mil domicílios estão cadastrados nessas tarifas e, portanto, contam com a isenção do pagamento e com a suspensão de cortes no fornecimento de água.

Dos 24,9 mil domicílios cadastrados, 4.597 estão localizados em Suzano. De acordo com a Companhia, a medida estava prevista para valer por três meses, de abril a junho. Entretanto, como forma de contribuir para minimizar os impactos financeiros gerados pela pandemia do novo coronavírus, a isenção já foi estendida três vezes: para 31 de julho, 15 de agosto e agora para 15 de setembro de 2020.

Todas as contas estão sendo emitidas normalmente, e inclusive mostram o consumo realizado no mês. Contudo, o valor a ser pago consta como zerado. A Tarifa Social é destinada a residências unifamiliares, desempregados, habitações coletivas ou remoção de área de risco que atendam aos critérios definidos pelo comunicado tarifário da Companhia. Ainda em relação a

Tarifa Social, é importante frisar que seu valor é reduzido. Para consumo de água de até 10m³, o valor cobrado é de R$ 8,88.

Para usufruir do benefício, é necessário que o cliente atenda a uma série de critérios e regras, como possuir renda familiar de até três salários mínimos, morar em habitação subnormal com área de até 60m², ter até 170 kWh de consumo mensal de energia e não haver débitos para o imóvel. Além disso, o beneficiário precisa comprovar o enquadramento na tarifa social a cada 24 meses (2 anos), ter o consumo máximo de 15m³ de água e não ter sido demitido por justa causa caso esteja desempregado.

Para aqueles que se enquadrem nos critérios citados acima, esses devem entrar em contato com os canais de atendimento da Sabesp solicitando o cadastramento na tarifa. A Companhia atende pelos telefones 195 e 0800 011 9911 (ligações gratuitas), ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para smartphones com sistemas operacionais Android e IOS. O serviço opera 24 horas por dia e a ligação é gratuita.