Sabesp tranquiliza sobre represas do Alto Tietê: ‘São seguras’

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que administra as represas do Sistema Alto Tietê (Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba), garantiu que as barragens dos cinco reservatórios se encontram em condições normais de segurança.

"Esclarecemos que são realizadas inspeções rotineiras e periódicas com o foco justamente na segurança das barragens", garante.

Com a tragédia do rompimento da barragem no Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), a segurança das represas da região foi questionada.

Os reservatórios são interconectados por túneis, canais e sistemas de bombeamento de água e juntos atendem as cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, e também partes de Santo André e Guarulhos.