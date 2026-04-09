Saiba como usar telas eletrônicas e manter a visão saudável

Um dilema tem preocupado pais de crianças e adolescentes: qual é o tempo ideal de exposição às telas, especialmente em períodos de maior exigência escolar, como provas e processos seletivos para universidades?

O oftalmologista Carlos Fonçati, da Hapvida, orienta que o uso deve ser limitado a, no máximo, uma hora por dia, podendo chegar a duas horas nos fins de semana.

“O uso prolongado de telas pode provocar enrijecimento da musculatura ocular, dificultando a visão”, explica o especialista, que atua em Mogi das Cruzes (SP).

Ele recomenda uma técnica simples para preservar a saúde dos olhos, conhecida como regra 20-20-20: a cada 20 minutos, fazer uma pausa de 20 segundos e olhar para um ponto a cerca de 6 metros de distância.

Dores de cabeça e sono insuficiente são sinais de alerta. Para crianças menores, a orientação é adiar ao máximo o contato com telas, evitando a exposição precoce. Segundo o médico, uma das principais preocupações é o aumento dos casos de miopia em todo o mundo.